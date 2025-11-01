Cégjegyzék
First Republic Bank
First Republic Bank Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a First Republic Bank cégnél $56.7K és $82.6K yearként között mozog. Tekintsd meg a First Republic Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$65.1K - $74.2K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$56.7K$65.1K$74.2K$82.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a First Republic Bank?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a First Republic Bank cégnél in United States évi $82,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A First Republic Bank cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $56,700.

Egyéb források