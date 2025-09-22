Cégjegyzék
First National Technlogy Solutions
First National Technlogy Solutions Kiberbiztonsági elemző Fizetések

Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a First National Technlogy Solutions cégnél $109K és $148K yearként között mozog. Tekintsd meg a First National Technlogy Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$116K - $141K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$109K$116K$141K$148K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Mik a karrierszintek a First National Technlogy Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a First National Technlogy Solutions cégnél évi $148,480 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A First National Technlogy Solutions cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,800.

Egyéb források