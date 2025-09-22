Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a First Command cégnél összesen $94.9K yearként. Tekintsd meg a First Command teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Medián fizetési csomag
company icon
First Command
Software Developer
Fort Worth, TX
Összesen évente
$94.9K
Szint
3
Alapbér
$90K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$4.9K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a First Command?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a First Command cégnél in United States évi $130,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A First Command cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $94,900.

