First Citizens Bank
First Citizens Bank Technikai programmenedzser Fizetések

Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in United States a First Citizens Bank cégnél $166K és $227K yearként között mozog. Tekintsd meg a First Citizens Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$178K - $215K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$166K$178K$215K$227K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mik a karrierszintek a First Citizens Bank?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a First Citizens Bank cégnél in United States évi $226,780 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A First Citizens Bank cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,175.

