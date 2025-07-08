Cégjegyzék
Firework Fizetések

A Firework fizetése $149,250 éves teljes kompenzációtól egy Termékmenedzser pozícióhoz az alsó végén $246,225-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Firework. Utoljára frissítve: 9/4/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $205K
Üzletfejlesztés
$246K
Ügyfél-sikeresség
$153K

Termékmenedzser
$149K
Szoftvermérnöki vezető
$239K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Firework cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Fireworkで報告されている最高給与の職種はÜzletfejlesztés at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$246,225です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fireworkで報告されている年間総報酬の中央値は$205,000です。

