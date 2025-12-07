Cégjegyzék
Fireblocks
Fireblocks Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Israel a Fireblocks cégnél ₪717K és ₪982K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fireblocks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$231K - $274K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$213K$231K$274K$291K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fireblocks cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Fireblocks cégnél in Israel évi ₪982,031 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fireblocks cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪717,310.

