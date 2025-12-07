Cégjegyzék
Fireblocks
Fireblocks Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Israel csomag a Fireblocks cégnél összesen ₪531K yearként. Tekintsd meg a Fireblocks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Összesen évente
$158K
Szint
L3
Alapbér
$158K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Fireblocks?
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fireblocks cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fireblocks cégnél in Israel évi ₪816,760 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fireblocks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪524,740.

