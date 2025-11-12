Cégjegyzék
Fidelity Investments
Fidelity Investments Site Reliability mérnök Fizetések

A Site Reliability mérnök kompenzáció in United States a Fidelity Investments cégnél összesen $165K yearként a L6 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $165K. Tekintsd meg a Fidelity Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
Associate Software Engineer(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$165K
$125K
$10K
$30K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Site Reliability mérnök pozícióra a Fidelity Investments cégnél in United States évi $230,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fidelity Investments cégnél a Site Reliability mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $155,000.

