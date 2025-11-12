A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Ireland a Fidelity Investments cégnél €44.8K yearként a L3 szinthez és €114K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ireland csomag összesen €75.7K. Tekintsd meg a Fidelity Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
€114K
€108K
€0
€6.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)