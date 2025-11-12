A Backend szoftvermérnök kompenzáció in Raleigh-Durham Area a Fidelity Investments cégnél $97.9K yearként a L3 szinthez és $180K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Raleigh-Durham Area csomag összesen $143K. Tekintsd meg a Fidelity Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
$97.9K
$84.9K
$3.8K
$9.3K
L4
$107K
$93.2K
$2.7K
$11.1K
L5
$143K
$122K
$2.7K
$17.6K
L6
$177K
$138K
$2.3K
$36.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)