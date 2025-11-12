Cégjegyzék
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend szoftvermérnök Fizetések India helyen

A Backend szoftvermérnök kompenzáció in India a Fidelity Investments cégnél ₹1.36M yearként a L3 szinthez és ₹4.71M yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.92M.

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
Associate Software Engineer(Belépő szint)
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
Software Engineer
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
Senior Software Engineer
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
Principal Software Engineer
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Fidelity Investments cégnél in India évi ₹4,940,653 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fidelity Investments cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,915,524.

