A Backend szoftvermérnök kompenzáció in India a Fidelity Investments cégnél ₹1.36M yearként a L3 szinthez és ₹4.71M yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.92M. Tekintsd meg a Fidelity Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)