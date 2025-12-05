Cégjegyzék
Fictiv
Fictiv Gépészmérnök Fizetések

Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in United States a Fictiv cégnél $93.5K és $128K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fictiv teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$100K - $121K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$93.5K$100K$121K$128K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Fictiv?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Fictiv cégnél in United States évi $127,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fictiv cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $93,500.

Egyéb források

