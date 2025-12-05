Fetch Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Fetch cégnél $111K yearként a Software Engineer I szinthez és $205K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Fetch teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( USD ) Alap | Részvény (év) | Bónusz

Vesting ütemezés Fő 25 % ÉV 1 25 % ÉV 2 25 % ÉV 3 25 % ÉV 4 A Fetch cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik: 25 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 25.00 % éves )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 2.08 % havi )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 2.08 % havi )

25 % a következő időszakban válik esedékessé: 4th - ÉV ( 2.08 % havi )

Mi az átruházási ütemterv a Fetch ?

