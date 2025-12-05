Cégjegyzék
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in India a Ferns ‘N’ Petals cégnél ₹3.14M és ₹4.29M yearként között mozog. Tekintsd meg a Ferns ‘N’ Petals teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$38.6K - $45.9K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Ferns ‘N’ Petals?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ferns ‘N’ Petals cégnél in India évi ₹4,292,835 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ferns ‘N’ Petals cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,135,636.

Egyéb források

