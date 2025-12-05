Cégjegyzék
Fedica Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Canada a Fedica cégnél CA$82.9K és CA$118K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fedica teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$68.8K - $80.5K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$60K$68.8K$80.5K$85.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Fedica?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fedica cégnél in Canada évi CA$118,294 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fedica cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$82,907.

Egyéb források

