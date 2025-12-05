Cégjegyzék
Fazz Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Taiwan a Fazz cégnél NT$2.7M és NT$3.84M yearként között mozog. Tekintsd meg a Fazz teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$100K - $114K
Taiwan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$88.3K$100K$114K$125K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Fazz?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Fazz cégnél in Taiwan évi NT$3,842,784 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fazz cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$2,702,975.

