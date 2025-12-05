Cégjegyzék
Fazz Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Singapore a Fazz cégnél SGD 218K és SGD 310K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fazz teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$192K - $227K
Singapore
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$169K$192K$227K$240K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Fazz?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Fazz cégnél in Singapore évi SGD 309,688 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fazz cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 218,128.

Egyéb források

