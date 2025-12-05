Cégjegyzék
Fazz Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Singapore a Fazz cégnél SGD 49.3K és SGD 68.6K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fazz teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$40.9K - $48.2K
Singapore
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Fazz?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Fazz cégnél in Singapore évi SGD 68,621 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fazz cégnél a Adattudós szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 49,266.

Egyéb források

