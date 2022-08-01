Cégjegyzék
Fathom5
Fathom5 Fizetések

A Fathom5 medián fizetése $135,000 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fathom5. Utoljára frissítve: 11/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Szoftvermérnök
Median $135K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Fathom5 cégnél: Szoftvermérnök évi $135,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fathom5 cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $135,000.

Egyéb források

