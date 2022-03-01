Cégjegyzék
Farmers Business Network
Farmers Business Network Fizetések

A Farmers Business Network fizetése $171,638 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $480,390-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Farmers Business Network. Utoljára frissítve: 10/9/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $180K
Adattudós
$205K
Emberi erőforrások
$176K

Termékmenedzser
$199K
Programvezető
$281K
Toborzó
$172K
Műszaki programvezető
$480K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Farmers Business Network cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

