Farfetch Fizetések

A Farfetch fizetése $22,689 éves teljes kompenzációtól egy Szövegíró pozícióhoz az alsó végén $198,900-ig egy Adattudós pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Farfetch. Utoljára frissítve: 10/9/2025

Szoftvermérnök
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Adatmérnök

Termékmenedzser
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Adatelemző
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Projektmenedzser
Median $39.9K
Szoftvermérnöki vezető
Median $69.8K
Üzleti elemző
$111K
Szövegíró
$22.7K
Ügyfélszolgálat
$75.4K
Adattudományi vezető
$77.9K
Adattudós
$199K
Pénzügyi elemző
$54.2K
Emberi erőforrások
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Toborzó
$85.4K
Megoldástervező
$79.4K
UX kutató
$47.9K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Farfetch cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Farfetch cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $198,900 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Farfetch cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $54,174.

