Fanatics Fizetések

A Fanatics fizetése $7,881 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $305,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fanatics. Utoljára frissítve: 10/18/2025

Szoftvermérnök
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $210K
Szoftvermérnöki vezető
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vezérkari főnök
Median $65K
Adattudós
Median $238K
Marketing
Median $120K
Adatelemző
Median $131K
Adminisztratív asszisztens
$103K
Üzleti elemző
$7.9K
Adattudományi vezető
$164K
Emberi erőforrások
$163K
Terméktervező
$151K
Toborzó
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Műszaki programvezető
$238K
UX kutató
$125K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fanatics cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Fanatics cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $305,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fanatics cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $156,975.

