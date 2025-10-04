Cégjegyzék
Facebook
  • Fizetések
  • Projektmenedzser
  • IC6
  • Singapore

Projektmenedzser Szint

IC6

Szintek a cégnél: Facebook

  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
Átlag Éves Teljes kompenzáció
SGD 175,169
Alapfizetés
SGD 184,009
Részvényopció ()
SGD 31,110
Bónusz
SGD 15,754
Facebook logó

SGD 211K

Legfrissebb fizetési adatok
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
