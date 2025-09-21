Cégjegyzék
F5 Networks Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a F5 Networks cégnél $192K yearként a Product Manager 3 szinthez és $339K yearként a Director Product Management szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $228K. Tekintsd meg a F5 Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A F5 Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A F5 Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a F5 Networks cégnél in United States évi $343,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A F5 Networks cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $244,000.

