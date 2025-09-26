Cégjegyzék
ExxonMobil
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Műszaki programvezető

  • Összes Műszaki programvezető fizetés

ExxonMobil Műszaki programvezető Fizetések

A Műszaki programvezető kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél $182K yearként a CL26 szinthez és $290K yearként a CL28 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $175K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés
Mik a karrierszintek a ExxonMobil?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Műszaki programvezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki programvezető pozícióra a ExxonMobil cégnél in United States évi $315,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ExxonMobil cégnél a Műszaki programvezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $198,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a ExxonMobil cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források