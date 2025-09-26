A Műszaki programvezető kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél $182K yearként a CL26 szinthez és $290K yearként a CL28 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $175K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***