A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél $101K yearként a CL22 szinthez és $230K yearként a CL27 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $180K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
