A Terméktervező kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél összesen $140K yearként a CL22 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$140K
$140K
$0
$0
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***