A medián Process Engineer kompenzációs in United States csomag a ExxonMobil cégnél összesen $115K yearként. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ExxonMobil
Process Engineer
Houston, TX
Összesen évente
$115K
Szint
Process engineer
Alapbér
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy jobFamilies.Process Engineer pozícióra a ExxonMobil cégnél in United States évi $147,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ExxonMobil cégnél a jobFamilies.Process Engineer szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,500.

