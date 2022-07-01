Cégjegyzék
Extole Fizetések

A Extole fizetése $25,186 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $99,500-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Extole. Utoljára frissítve: 9/10/2025

$160K

Adattudós
$43.8K
Informatikus (IT)
$27.6K
Termékmenedzser
$36.2K

Szoftvermérnök
$25.2K
Megoldástervező
$99.5K
GYIK

The highest paying role reported at Extole is Megoldástervező at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extole is $36,180.

