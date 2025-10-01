Cégjegyzék
Expleo Group Szoftvermérnök Fizetések Berlin Metropolitan Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Berlin Metropolitan Region csomag a Expleo Group cégnél összesen €51.6K yearként. Tekintsd meg a Expleo Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Összesen évente
€51.6K
Szint
L2
Alapbér
€51.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Expleo Group cégnél in Berlin Metropolitan Region évi €95,866 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Expleo Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Berlin Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció €51,643.

