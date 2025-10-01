Cégjegyzék
Exoticca Szoftvermérnök Fizetések Greater Barcelona Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Barcelona Area csomag a Exoticca cégnél összesen €49.6K yearként. Tekintsd meg a Exoticca teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Exoticca
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Összesen évente
€49.6K
Szint
L3
Alapbér
€44.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€5K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Exoticca cégnél in Greater Barcelona Area évi €85,211 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Exoticca cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Barcelona Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €48,665.

