exadel Szoftvermérnök Fizetések Warsaw Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Warsaw Metropolitan Area csomag a exadel cégnél összesen PLN 212K yearként. Tekintsd meg a exadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 212K
Szint
L3
Alapbér
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a exadel?

PLN 600K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a exadel cégnél in Warsaw Metropolitan Area évi PLN 274,175 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A exadel cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Warsaw Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 212,136.

