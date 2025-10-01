Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Uzbekistan csomag a exadel cégnél összesen UZS 646.29M yearként. Tekintsd meg a exadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Összesen évente
UZS 646.29M
Szint
Senior
Alapbér
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bónusz
UZS 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a exadel?

UZS 2B

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a exadel cégnél in Uzbekistan évi UZS 751,500,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A exadel cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Uzbekistan jelentett medián éves teljes kompenzáció UZS 646,290,000.

