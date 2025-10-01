Cégjegyzék
exadel
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Georgia

exadel Szoftvermérnök Fizetések Georgia helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Georgia csomag a exadel cégnél összesen GEL 104K yearként. Tekintsd meg a exadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Összesen évente
GEL 104K
Szint
Middle
Alapbér
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bónusz
GEL 0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a exadel?

GEL 438K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at exadel in Georgia sits at a yearly total compensation of GEL 151,103. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Szoftvermérnök role in Georgia is GEL 101,862.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a exadel cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források