Evonik
Evonik Fizetések

Evonik fizetési tartománya $76,108 teljes kompenzációban évente Megoldásépítész alsó végén $159,120 Üzleti működési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Evonik. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Üzleti működési vezető
$159K
Vegyészmérnök
$87.4K
Irányítástechnikai mérnök
$126K

Marketing
$144K
Gépészmérnök
$80.4K
Megoldásépítész
$76.1K
A legmagasabb fizetésű szerep a Evonik-nél a Üzleti működési vezető at the Common Range Average level, évi $159,120 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Evonik-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,651.

