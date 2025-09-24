Cégjegyzék
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation Műszaki programvezető Fizetések

Az átlagos Műszaki programvezető teljes kompenzáció in Costa Rica a Ethereum Foundation cégnél CRC 50.67M és CRC 70.57M yearként között mozog. Tekintsd meg a Ethereum Foundation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CRC 54.29M - CRC 63.94M
Costa Rica
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CRC 50.67MCRC 54.29MCRC 63.94MCRC 70.57M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki programvezető pozícióra a Ethereum Foundation cégnél in Costa Rica évi CRC 70,571,779 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ethereum Foundation cégnél a Műszaki programvezető szerepkörre in Costa Rica jelentett medián éves teljes kompenzáció CRC 50,666,918.

