Ernst and Young
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

Ernst and Young Terméktervező Fizetések

A Terméktervező kompenzáció in United States a Ernst and Young cégnél $106K yearként a Product Designer szinthez és $183K yearként a Principal Product Designer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

UX Tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Ernst and Young cégnél in United States évi $182,756 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ernst and Young cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $122,000.

Egyéb források