A Terméktervező kompenzáció in United States a Ernst and Young cégnél $106K yearként a Product Designer szinthez és $183K yearként a Principal Product Designer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Designer
$106K
$100K
$0
$5.5K
Senior Product Designer
$139K
$139K
$0
$200
Staff Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
