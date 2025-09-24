Cégjegyzék
Ernst and Young
Ernst and Young Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in United States a Ernst and Young cégnél $161K és $226K yearként között mozog. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$175K - $203K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$161K$175K$203K$226K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Terméktervezési vezető beküldésres itt: Ernst and Young van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a Ernst and Young cégnél in United States évi $225,862 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ernst and Young cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $161,330.

