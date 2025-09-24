Cégjegyzék
Ernst and Young
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Személyzetügy

  • Összes Személyzetügy fizetés

Ernst and Young Személyzetügy Fizetések

Az átlagos Személyzetügy teljes kompenzáció a Ernst and Young cégnél ARS 19.61M és ARS 27.32M yearként között mozog. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Teljes Juttatás

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Személyzetügy beküldésres itt: Ernst and Young van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

ARS 194.91M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Személyzetügy ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

Ernst and Young의 Személyzetügy에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ARS 27,319,620입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ernst and Young의 Személyzetügy 직무에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ARS 19,614,086입니다.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ernst and Young cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források