Ernst and Young
Ernst and Young Üzleti műveletek vezető Fizetések

Az átlagos Üzleti műveletek vezető teljes kompenzáció a Ernst and Young cégnél $175K és $255K yearként között mozog. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$201K - $229K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$175K$201K$229K$255K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Üzleti műveletek vezető at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of $254,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Üzleti műveletek vezető role is $174,960.

