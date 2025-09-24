Cégjegyzék
Ernst and Young
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Assistant Manager

  • Összes Assistant Manager fizetés

Ernst and Young Assistant Manager Fizetések

A medián Assistant Manager kompenzációs in Pakistan csomag a Ernst and Young cégnél összesen PKR 5.75M yearként. Tekintsd meg a Ernst and Young teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Összesen évente
PKR 5.75M
Szint
hidden
Alapbér
PKR 5.24M
Stock (/yr)
PKR 0
Bónusz
PKR 507K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Ernst and Young?

PKR 44.93M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ernst and Young cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Assistant Manager ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Assistant Manager na Ernst and Young in Pakistan é uma remuneração total anual de PKR 3,414,467. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de jobFamilies.Assistant Manager in Pakistan é PKR 3,414,467.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ernst and Young cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források