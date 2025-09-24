A Megoldástervező kompenzáció in Canada a Ericsson cégnél CA$143K yearként a JS6 szinthez és CA$157K yearként a JS7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$158K. Tekintsd meg a Ericsson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
