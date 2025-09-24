Cégjegyzék
Ericsson
Ericsson Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Sweden a Ericsson cégnél SEK 426K yearként a JS4 szinthez és SEK 945K yearként a JS8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Sweden csomag összesen SEK 690K. Tekintsd meg a Ericsson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
JS4
(Belépő szint)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Megtekintés 2 További szintek
SEK 1.56M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Ericsson?

Egyéb források