A Szoftvermérnök kompenzáció in Sweden a Ericsson cégnél SEK 426K yearként a JS4 szinthez és SEK 945K yearként a JS8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Sweden csomag összesen SEK 690K. Tekintsd meg a Ericsson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
