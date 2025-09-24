Cégjegyzék
Ericsson
Ericsson Hardvermérnök Fizetések

A Hardvermérnök kompenzáció in Sweden a Ericsson cégnél SEK 482K yearként a JS5 szinthez és SEK 718K yearként a JS7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Sweden csomag összesen SEK 616K. Tekintsd meg a Ericsson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Ericsson?

Befoglalt Munkakörök

ASIC Mérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Hardvermérnök at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 909,897. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Hardvermérnök role in Sweden is SEK 616,313.

