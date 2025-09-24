A Hardvermérnök kompenzáció in Sweden a Ericsson cégnél SEK 482K yearként a JS5 szinthez és SEK 718K yearként a JS7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Sweden csomag összesen SEK 616K. Tekintsd meg a Ericsson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
