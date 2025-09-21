Cégjegyzék
Equisoft
Equisoft Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Equisoft cégnél összesen CA$97.7K yearként. Tekintsd meg a Equisoft teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Equisoft
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Összesen évente
CA$97.7K
Szint
Senior
Alapbér
CA$93.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$4.7K
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Equisoft?

CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Equisoft cégnél in Canada évi CA$117,453 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Equisoft cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$97,659.

