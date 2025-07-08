Cégjegyzék
Eppendorf
Eppendorf Fizetések

A Eppendorf fizetése $82,037 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $88,117-ig egy Hardvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Eppendorf. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Hardvermérnök
$88.1K
Szoftvermérnök
$82K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Eppendorf cégnél: Hardvermérnök at the Common Range Average level évi $88,117 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Eppendorf cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,077.

