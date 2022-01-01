A Epic Games fizetése $52,260 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $445,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Epic Games. Utoljára frissítve: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Epic Games cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.