Epic Games
Epic Games Fizetések

A Epic Games fizetése $52,260 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $445,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Epic Games. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Szoftvermérnök
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Videojáték szoftvermérnök

Termékmenedzser
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Szoftvermérnöki vezető
Median $400K
Projektmenedzser
Median $205K
Megoldástervező
Median $238K
Könyvelő
$76.4K
Üzleti elemző
$191K
Adattudományi vezető
$288K
Adattudós
$161K
Pénzügyi elemző
$281K
Emberi erőforrás
$88K
Informatikus (IT)
$67.6K
Marketing műveletvezető
$147K
Terméktervező
$68.6K
Terméktervezési vezető
$193K
Programmenedzser
$151K
Toborzó
$77.4K
Értékesítés
$52.3K
Kiberbiztonsági elemző
$80.6K
Technikai programmenedzser
$166K
Bizalom és biztonság
$137K
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Epic Games cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Epic Games cégnél: Termékmenedzser at the L5 level évi $445,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Epic Games cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,165.

Egyéb források

