EPI-USE Labs Fizetések

A EPI-USE Labs fizetése $127,400 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $190,045-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a EPI-USE Labs. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Szoftvermérnök
$127K
Megoldástervező
$190K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a EPI-USE Labs cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $190,045 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A EPI-USE Labs cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,723.

