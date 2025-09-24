A Szoftvermérnök kompenzáció in Romania a Endava cégnél RON 91.1K yearként a Software Engineer szinthez és RON 356K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Romania csomag összesen RON 114K. Tekintsd meg a Endava teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
