Endava Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Romania a Endava cégnél RON 91.1K yearként a Software Engineer szinthez és RON 356K yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Romania csomag összesen RON 114K. Tekintsd meg a Endava teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Endava?

Befoglalt Munkakörök

Frontend Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Endava cégnél in Romania évi RON 356,300 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Endava cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Romania jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 113,819.

