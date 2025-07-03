Cégjegyzék
Emumba
Emumba Fizetések

A Emumba fizetése $3,398 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrás pozícióhoz az alsó végén $6,464-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Emumba. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Szoftvermérnök
Median $6.5K
Emberi erőforrás
$3.4K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Emumba cégnél: Szoftvermérnök évi $6,464 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Emumba cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $4,931.

Egyéb források

